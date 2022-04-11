صافرة سورية تضبط لقاء الصقور وموباي الهندي

2022/04/11 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا.وقرر الاسيوي اناطة مهمة قيادة مباراة القوة الجوية ومومباي الهندي الى الحكم السوري حنا حطاب.ويساعد حطاب كل من علي احمد حكم مساعد اول ومازن زيزفون حكم مساعد ثاني وبراء ابو عايشة حكماً رابعاً وصبح الدين بن […]

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