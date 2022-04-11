التربية : عازمون على إعداد جيل عراقي متميز دراسياً بمؤهلات وكفاءات عالية

2022/04/11 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عزمها على إعداد جيل عراقي متميز دراسياً يحمل عبء التنمية المستقبلية للدولة بمؤهلات وكفاءات عالية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ترأس مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي في وزارة التربية ،الدكتور منير عويد محسن، اليوم الأثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مديري الادارات المدرسية للمتميزين في بغداد والمحافظات، لمناقشة […]

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