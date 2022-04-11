يمين.. يسار.. يمين وأيمن منه..! - كريم كطافة

2022/04/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_كطافة هناك حكمة لا أدري أين عثرت عليها، تقول؛ خصمك يشكّلك كما أنت تشكّل خصمك.



فهمت منها أنك حين تكون قوياً ستدفع خصمك ليدخل إلى ساحتك ويحاول تقمص مصادر قوتك..



والعكس صحيح.



لدي مثالان أحدهما (أوربي) والآخر (عراقي) لمفاعيل هذه الفكرة.



منذ بداية خمسينات القرن المنصرم إلى حد قبل عقدين من السنين، كان التنافس في أوربا، بين يمين ويسار، على اختلاف تدرجات ألوانهم.



وكان اليسار في ذلك التنافس هو الأقوى وال ......





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