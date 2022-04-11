الدابة العاصية - اسراء سلمان

2022/04/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسراء_سلمان منذ فترة وانا مهتمة بقراءة كتب الموروث الديني والبحث بين كلماتها وعباراتها وقد قادني هذا البحث الى حقيقة مهولة ان اغلب المكتوب بهذه الكتب يتكلم بشكل او بأخر عن اجساد النساء واصول نكاحهن وزواج الاطفال وكيف ان النساء كائنات حقيرة بمرتبة الحمار والكلب والدواب والكثير من النصوص التي تراها مليئة بالحقد والكراهية تجاه النساء .



لماذا ؟ واليوم نفس هذه النصوص هي من تسمح بقتلنا و استعبادنا , فنرى أسوأ ا ......





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