2022/04/11 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل ناشط مصري بارز، مسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، على جواز سفر بريطاني، حسبما أعلنت أسرته الاثنين.وذلك في خطوة قد تعني مزيدا من الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

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