2022/04/11 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم
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بيان جديد للصدر - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضمن 4 نقاط.. بيان جديد للصدر - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان جديد للصدر - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضمن 4 نقاط.. بيان جديد للصدر - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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