2022/04/11 | 18:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D2wzn3pnHaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يجوز النظر للميت بعد التغسـيل ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يجوز النظر للميت بعد التغسـيل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).