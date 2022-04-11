لماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع؟

2022/04/11 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/لعل من الرائع حقا الاستيقاظ مبكرا دون مساعدة منبه خلال أسبوع العمل، لكن الأمر يكون مزعجا جدا عندما تستيقظ بشكل طبيعي مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع.ويعاني الكثيرون من الاستيقاظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع رغم تخطيطهم لقضاء المزيد من الوقت في السرير.فلماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع عندما لا نريد ذلك؟ […]

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