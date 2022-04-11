2022/04/11 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

القت القوات الامنية اليوم الاثنين، القبض على خطيب جامع الفتح التابع للحركة الصرخية الذي "دعا الى هدم قبور أهل البيت"وقال مصدر لوكالة (بغداد اليوم)، انه "تم إلقاء القبض على المدعو (علي موسى عاكول كاظم المسعودي ) خطيب جامع الفتح المبين التابع للحركة الصرخية، و الذي دعا في خطبته الى هدم قبور اهل البيت (عليهم السلام )واضاف، ان "الاعتقال تم وفق السياقات القانونية و باشراف رئاسة استئناف بابل".

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