2022/04/11 | 18:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية.. القبض على خطيب جامع الفتح المبين التابع للحركة الصرخية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/11 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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