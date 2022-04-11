هل تدفع جرائم الحرب في أوكرانيا أمريكا والناتو إلى التدخل عسكريًا؟

2022/04/11 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة مع شبكة CNN أجاب الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، على سؤال حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب الدائرة في أوكرانيا بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية بحق المدنيين في هذا البلد.

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