2022/04/11 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويأعلنت دائرة المشاريع في مديرية بلدية محافظة كركوك، اليوم الاثنين، استمرار عمليات تنفيذ 24 مشروعا بمركز المدينة بكلفة اجمالية تزيد عن 34 مليار دينار ضمن موازنة العام الماضي، فيما أكدت إنجاز 50% من أعمال تطوير الطرق الخارجية الرئيسة.وذكر مدير المشاريع في بلدية كركوك المهندس هيرش ولي حميد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد المشاريع التي خصصتها محافظة كركوك لقطاع البلديات ضمن موازنة عام 2021 بلغ 24 مشروعا"، مبينا أن "المشاريع تضمنت تطوير الجزرات الوسطية والحدائق والمتنزهات بكلفة مليار ونصف مليار دينار، وتشجير الطريق الحولي من فلكة تكريت باتجاه كراج بغداد".وأضاف، أن "كلفة تبليط وصيانة شوارع الاحياء السكنية في حي الصوب الكبير من المحافظة بلغت 3 مليارات دينار، و3 مليارات أيضاً لصيانة الصوب الصغير من المحافظة"، لافتا الى أن "بلدية كركوك ستقوم بتبليط الاحياء السكنية المحاذية للتصميم الاساسي للمدينة بكلفة 3 مليارات دينار، واكساء الطريق الحولي الرابط بين محافظتي اربيل والسليمانية". وأكد حميد، أنه "تم تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار ضمن المرحلة الاولى والثانية لتطوير الضفة الغربية من مشروع الكورنيش من مشتل الحمزاوي الى الجسر الربع، فيما تم تخصيص مبلغ 4 مليارات و500 مليون دينار لتطوير مداخل المحافظة من تازة واربيل والسليمانية، إضافة الى تطوير مدخل المدينة من جهة عرفة بانشاء نفق بكلفة 4 مليار دينار"، مشيرا الى أن "اغلب المشاريع وصلت نسبة إنجازها الى 50 %، وهي تسير بوتيرة متصاعدة، سيما ما يتعلق بالطرق الرئيسة التي تربط محافظة كركوك بالمحافظات المجاورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية كركوك: إنجاز 50% من أعمال تطوير الطرق الخارجية الرئيسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية كركوك: إنجاز 50% من أعمال تطوير الطرق الخارجية الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).