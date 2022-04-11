القواعد الامريكية تستضيف قوات اسرائيلية وعملاء استخبارات سريين

2022/04/11 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير جديد لقناة ( برس تي في) ، الاثنين ، ان القواعد الامريكية في المنطقة تستضيف قوات عسكرية إسرائيلية سرية وعملاء استخبارات سريين .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الكيان الاسرائيلي ينشر جزءا من طائراته العسكرية ومعداته للتجسس […]

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