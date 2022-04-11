ألمانيا قد تضطر لإتلاف 3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد

2022/04/11 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا الاثنين أنها قد تضطر إلى التخلص من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول أواخر يونيو المقبل لانتهاء صلاحيتها.وقال هانو كاوتز، المتحدث باسم الوزارة، للصحفيين في برلين إن بلاده تخلصت من “عدد من الجرعات” حتى الآن، لكنه رفض الإفصاح عن عدد محدد.واكتفى بالقول “لدينا المزيد […]

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