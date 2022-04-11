“ايرث نيوز” تنشر تشكيلة الصقور لمواجهة مومباي

2022/04/11 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، تشكيلة الصقور الاساسية لمواجهة مومباي الهندي في دوري ابطال اسيا.وسيبدأ شاكر المباراة بالتشكيل التالي: محمد صالح احمد ابراهيم علي كاظم ميلير ضرغام اسماعيل حسين حبار صفاء هادي محمد علي عبود مصطفى محمد ابراهيم بايش عباء عباس وستنطلق المباراة عمد الساعة 8 وربع بتوقيت بغداد.

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