البنتاغون: قوات روسيا تعزز مواقعها شرقا..

2022/04/11 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وتيرة القصف الصاروخي الروسي في أوكرانيا تراجعت خلال اليومين الأخيرين، وإنه يتركز الآن في شرق البلاد، مع بدء تعزيز القوات الروسية إمداداتها في دونباس

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