انسداد قديم جديد.. وصبر الشعب قد تصفر - علي عرمش شوكت

2022/04/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت هل يتوجب ان نصرخ بصوت اعلى من صرخة انتفاضة تشرين ؟.



مع انها جوبهت بلعلعة الرصاص الغادر الذي حصد الارواح بدم بارد.



ولكن صرخة تشرين لم تخلو من ان تحصد ايضاً، حيث كان كديس حصادها قد تمثل باسقاط حكومة القناصين وغيرها من قوانين ظالمة.



تلك التي كانت من صلب مفتاح المحاصصة المقيتة . اليوم يبدو قد ضاع " المكيال " وتبعاً له اخفي مفتاح الانسداد حالياً { نمط تقاسم المغانم والنفوذ } الذي سبق ان درجوا علي ......





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