ملاحظات في العلاقة بين الديمقراطية والتنمية - هاشم نعمة

2022/04/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_نعمة لاحظ عالم الاجتماع الأمريكي سيمور ليبسيت لأول مرة عام 1959 بأن الديمقراطية ترتبط بالتنمية الاقتصادية.



هذه الملاحظة ولدت كما كبيرا من البحث في موضوعات السياسة المقارنة ذات العلاقة.



فقد جرى دعم هذه الفكرة والاعتراض عليها، ومراجعتها وتوسيعها، واهمالها وانعاشها.



وعلى الرغم من إعلان الخروج بخلاصات من هذا النقاش إلا أنه لم تظهر نظرية ولا حقائق واضحة حول هذه العلاقة.



ظلت العلاقة بين الديمقراطية وا ......





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