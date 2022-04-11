التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 2 - طلال الربيعي

2022/04/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي فهم الهستيرياعلى الرغم من أن العمل في المختبر وإجراء الاكتشافات العلمية كان من شأنه أن يكون الطريق الأضمن لان يصبح فرويد استاذا جامعيا، وخصوصا إن دراساته بدأت في كسب سمعة صغيرة له, الا إن تقدمه الأكاديمي لم يكن ميسرا.



لذا ترك البحث لمتابعة ممارسة خاصة في علم الأعصاب السريري.



كانت حركته أيضًا مدفوعة بالحاجة لتكوين دخل كافٍ لإعالة الأسرة لأنه كان يخطط للزواج من خطيبته مارثا بيرنايز.



خلال ......





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