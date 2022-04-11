2022/04/11 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هتف المتظاهرون الذين نزلوا إلى الشوارع في مصر عام 2011 حول الحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن أيضًا الخبز.كانت قد قفزت أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار بعض السلع مثل القمح،

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