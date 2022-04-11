سفرة الكاظمية المقدسة.. مائدة للصائمين تجسد كرم العراقيين في الشهر الفضيل

2022/04/11 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تصوير: حسين الونان

تشهد مدينة الكاظمية المقدسة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، إقامة مائدة للصائمين على الإفطار تحت اسم (سفرة الكاظمية المقدسة) مجسدة صورة من صور الكرم والتكافل الاجتماعي التي تعودها العراقيون في الشهر الفضيل.

ويقول الحاج محمد فيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "سفرة الكاظمية المقدسة تقام كل سنة في شهر رمضان المبارك بجهود الناس الطيبين من جميع أنحاء العراق وتمول عبر التبرعات من مواطنين كسبة يرجون الشفاء لمرضاهم ولا ترتبط باي جهة سياسية".

وأضاف "وسميت بسفرة الكاظمية المقدسة لكونها تقام قرب مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام ويرعاها موكب الصفارين".

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