2022/04/11 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا هدف وزارة النفط على لسان وزيرها !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3LJWJVZGhFk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا هدف وزارة النفط على لسان وزيرها !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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