شرطة كركوك تتخذ قرارا بشأن الدراجات النارية

2022/04/11 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن منع حركة الدرجات النارية بكافة انواعها واشكالها داخل محافظة كركوك خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه تنفيذاً لمقررات الخطه الامنيه الخاصة بحماية محافظة كركوك خلال شهر رمضان المبارك تنسب منع حركة الدرجات النارية بكافة انواعها واشكالها داخل محافظة كركوك خلال شهر رمضان المبارك وتستثنى دراجات التوصيل (الدليفري )من ذلك".

واضافت ان "المخالف سوف يتحمل المخالف كافة التبعات القانونية".

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