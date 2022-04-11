نائبة تتوعد الحكومة المركزية: “نراويها زلم البصرة” في حال مدها أنبوب نفط إلى العقبة

2022/04/11 | 19:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، بتحشيد تظاهرات في محافظة البصرة في حال تنفيذ الحكومة المركزية مشروع خط انبوب (البصرة – عقبة) النفطي.وكتبت الموسوي في تدوينة مقتضبة على “تويتر” أطلعت عليها إيرث نيوز، “إذا حاولت الحكومة المركزية تنفيذ مشروع أنبوب (البصرة – العقبة) راح نراويهم زلم البصرة”.

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