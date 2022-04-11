2022/04/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جودي_كوكس القسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917غالباً ما تصوّر ناديا كروبسكايا بأنها ليست أكثر من زوجة ومساعدة مخلصة للينين.



وصف المؤرخ الروسي ديمتري فولكوغونوف كروبسكايا بأنها ظل لينين ووصف كيف كانت حياتها: “يكمن معنى حياتها فقط لأنها كانت مرتبطة به”.(110) وجرى التأكيد على دور كروبسكايا الخاضع وأعيد تأكيده.



لم يعتبر كاتب سيرتها، روبرت ه.



ماكنيل، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناديا كروبسكايا (1869- 1939) - جودي كوكس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناديا كروبسكايا (1869- 1939) - جودي كوكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).