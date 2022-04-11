لليسار إرث عميق في معارضة الحرب - مارسيلو موستو

2022/04/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مارسيلو_موستو في وقت دعمت أغلب أحزاب الأممية الثانية الحرب العالمية الأولى، كانت روزا لوكسمبورغ من بين القادة الاشتراكيين/ات الذين عارضوا الحرب.



(آشتون إيمانويل- فليكر)نشر المقال في موقع جاكوبين بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2022—لليسار تقليد عريق وغني في معارضة العسكرة يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الأولى.



وهذا التاريخ هو مصدر ممتاز لفهم أسباب الحرب في ظل الرأسمالية ولمساعدة اليساريين على ا ......





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