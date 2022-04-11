أب يقتل أبنه بعد

2022/04/11 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الناصرية

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن قدوم أب بقتل ولده فس مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "شخصا في الستينات من عمره اقدم على قتل ولده البالغ من العمر 20 عاما بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية".

وأضاف ان "الجاني ضرب ولده ضربة أدت لتهشيم رأسه، بسبب خلافات بينهما على تأخره في العودة للمنزل".

وأوضح ان "الاب الجاني سلم جثة ولده للطب العدلي، فيما قام بتسليم نفسه للأجهزة الامنية لإكمال إجراءات التحقيق معه".

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