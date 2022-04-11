انباريون يستغربون استخدام رافع العيساوي موكبا رسميا

2022/04/11 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… استغرب عدد كبير من سكان محافظة الانبار ، الاثنين، من استخدام رافع العيساوي لموكب رسمي ترافقه عجلة امنية رغم انه لا يحمل اي صفة رسمية في الحكومة المركزية .وقال المواطن عبد الستار الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” عدد كبير من سكان الانبار استغربوا من استخدام رافع العيساوي لرتل بعجلات […]

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