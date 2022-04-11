اتحاد الادباء ينعى الشاعر حسب الشيخ جعفر

2022/04/11 | 19:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعر حسب الشيخ جعفر ولد في العمارة عام (1942).

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