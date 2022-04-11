تأكيدا لما نشرته “إيرث نيوز”.. تعرف على تفاصيل الإطاحة بخطيب دعا إلى هدم قبور الأئمة

2022/04/11 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد آل البيت في بابل.وذكر الجهاز في بيان ورد إلى إيرث نيوز، “استناداً إلى ما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم رصده من قبل جهاز الأمن الوطني، وبناء على مذكرة قضائية، ألقت […]

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تعرف على تفاصيل الإطاحة بخطيب دعا إلى هدم قبور الأئمة أولاً على ايرث نيوز.

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