شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | تقرير : تزايد العواصف الترابية في العراق ناتج عن التصحر

2022/04/11 | 20:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JGy_PURoITU

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