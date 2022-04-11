الخزعلي يبحث مع عبد المهدي سبل الخروج من الانسداد السياسي

2022/04/11 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي سبل الخروج من الإنسداد السياسي.

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