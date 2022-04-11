"لم توصد أبوابها بوجهي".. ميقاتي يعلن زيارة السعودية

2022/04/11 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه سيزور السعودية خلال شهر رمضان الجاري وإنه "لم يشعر يوما أن أبواب المملكة موصدة في وجهه"

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