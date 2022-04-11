ميقاتي يلتقي سفير السعودية بعد عودته للبنان ويكشف موعد زيارته للمملكة: العلاقات تمر بمطبات

2022/04/11 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، الذي أعلنت السعودية عودته إلى لبنان، الخميس الماضي، بعد شهور من توتر العلاقات، وأكد ميقاتي أنه سيزور المملكة قريبا.

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