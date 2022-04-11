2022/04/11 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي : الدورة النيابية الحالية تبنت تشخيص الخلل في الأداء التشريعي والتنفيذي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:09

واع/

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