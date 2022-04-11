شاهد بالفيديو.. ساعات تفصل العراق عن عاصفة شديدة.. ووزارة النفط تعلنها | الحصاد الإخباري

2022/04/11 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5QE-jhKLOI4

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