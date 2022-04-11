2022/04/11 | 20:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mtwQb4NObCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم الحلفي: اقترح عمل استفتاء شعبي بين حكومة الاغلبية وحكومة التوافق حتى ينتهي النزاع السيايي .) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم الحلفي: اقترح عمل استفتاء شعبي بين حكومة الاغلبية وحكومة التوافق حتى ينتهي النزاع السيايي .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).