"اقتلوهم جميعا".. تسريبات تفضح ما فعله جنود روس في أوكرانيا

2022/04/11 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد مقاطع صوتية جديدة، نشرتها شبكة سي أن أن، لعناصر من القوات الروسية، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في أوكرانيا، منذ أن بدأ الغزو في 24 فبراير الماضي، حيث تضمنت ما يؤكد حدوث عمليات اغتصاب وتعليمات بقتل الأبرياء.

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