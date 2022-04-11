السامرائي يصل السليمانية للقاء قيادة الاتحاد بهدف تعزيز التفاهمات السياسية

2022/04/11 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل رئيس تحالف عزم النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، الى السليمانية للقاء قيادة الاتحاد بهدف تعزيز التفاهمات السياسية .

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس تحالف عزم النائب مثنى السامرائي وصل، اليوم، على رأس وفد من قيادات ونواب التحالف الى محافظة السليمانية، حيث التقى فور وصوله الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقيادة الاتحاد الوطني".

وأضاف البيان ان "اللقاء بحث اخر تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز التفاهمات المشتركة بين الجانبين فضلًا عن المبادرة الاخيرة التي طرحها الاطار التنسيقي للخروج من المأزق الحالي".

وشدد السامرائي على "ضرورة استمرار الحوار بين جميع الاطراف للوصول الى تفاهمات مشتركة تكسر حالة الجمود السياسي القائم وتدفع باتجاه ضمان الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية".

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