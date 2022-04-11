2022/04/11 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليال عبود تتعرض لحادث بيروت – الزمان تعرضت الفنانة اللبنانية ليال عبود لحادث سير مروع خلال توجهها إلى مدينة جبيل، حيث فوجئت بوجود حفرة عميقة في الأوتوستراد العام، إضافة الى محاولة سيدة أن تجتاز الطريق في الظلام، في ظل انقطاع الانارة عن الشوارع اللبنانية كافة، ففقدت عبود السيطرة على سيارتها، واصطدمت بحافة الطريق.الاضرار إقتصرت على […]

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