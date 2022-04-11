2022/04/11 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الفنانين تمنع التصوير الفيديوي في القاعات بغداد -الزمان اصدرت نقابة الفانيين السبت امرا نقابيا منعت بموجبه التصوير الفيديوي داخل القاعات والنوادي الليلية .واشار امر النقابة الذي اطلعت عليه (الزمان) ان(يمنع منعا باتا كافة انواع التصوير الفيديوي داخل القاعات والنوادي الليلية كافة ومن يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمسائلة القانونية).وفي بيان اخر للنقابة […]

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