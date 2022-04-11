2022/04/11 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرياتي عن المذيعة عربية توفيق لازم أول من أذاع بيانات الثورة ثم فصلت من الوظيفة بعد ستة أشهر محسن حسين عرفت عربية توفيق لازم قبل ثورة 14 تموز 1958 التي اعلنت بصوتها من اذاعة بغداد قيام الجمهورية العراقية واذاعت بيانات الثورة.كان ذلك في بدايات عملي الصحفي وفي بدايات عملها الاذاعي قبل الثورة باقل من سنتين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرياتي عن المذيعة عربية توفيق لازم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكرياتي عن المذيعة عربية توفيق لازم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).