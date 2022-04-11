فوائد الجيم في رمضان.. والوقت المناسب لممارسة الرياضة

2022/04/11 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ممارسة الرياضة من الأمور المهمة ويوجد العديد من فوائد الجيم في رمضان، والتي نرصدها من خلال التالي وأيضًا الوقت المناسب للرياضة.ممارسة الرياضة في رمضان من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة وعلى رشاقة الجسم ولهذا يجب المواظبة على القيام بالرياضة في رمضان من خلال الذهاب إلى الجيم أو ممارسة أنواع الرياضة الأخرى، إليكم […]

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