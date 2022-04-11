2022/04/11 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول صورة لخطيب دعوة "هدم قبور اهل البيت" بعد اعتقاله من الأمن الوطني- عاجل

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