الناطق باسم القائد العام: القبض على 8 إرهابيين بعدة محافظات بالعراق

2022/04/11 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول عبدالله، اليوم الاثنين، القاء القبض على عدة ارهابيين في محافظات مختلفة.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة وإستكمالًا لسلسلة تطهير المُدن من براثن الشر والإرهاب المُتمثلة ببقايا عناصر عصابات داعـش، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ واجب في مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين من عناصر عصابات داعش بعد التوصل أليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وتابع: "كما خرجت قوة خاصة من رجالنا نحو مُحافظة كركوك لتنفيذ واجب إلقاء القبض على عُنصرين مهمين في عصابات داعـش حيث نجحت القوات بالقاء القبض عليهما بوقت قياسي".

وبين أنه "على صعيد مُتصل تمكن الجهاز من جلب أثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لهذه العصابات التكفيرية بعد تنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة إرهاب أربيل".

وأكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من ألقى القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعـش سيتم الإعلان عنه في الوقت المُناسب".

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