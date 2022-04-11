أول موقف كردي من حل مجلس النواب العراقي - عاجل

2022/04/11 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الاثنين، أن موضوع حل البرلمان هو أحدى الحلول للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.وقال يزيدي في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "بعض الكتل تنادي بحل البرلمان تستخدم هذا الأمر كورقة ضغط سياسية لأنهم فشلوا بتشكيل الحكومة".وأضاف أن "حل البرلمان قد ينهي الإنسداد السياسي، ولكنه لايعني انتهاء الأزمة السياسية بشكل عام"، مشيرا الى "حلول أخرى مثل التوافق وتقديم التنازلات، والانتخابات الجديدة تحتاج لمجهود كبير".

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