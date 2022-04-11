2022/04/11 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TSFSx1_aKb8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريحات الكاظمي.. واتفاق بغداد وكردستان الأول حول النفط.. وقانون الدعم الطارئ في نشرة الـ 8 مساء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريحات الكاظمي.. واتفاق بغداد وكردستان الأول حول النفط.. وقانون الدعم الطارئ في نشرة الـ 8 مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).