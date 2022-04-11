شاهد ما فعلته قنبله روسية عندما أصابت مسرح ماريوبول في أوكرانيا

2022/04/11 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات جديدة رصدتها طائرة بدون طيار ما خلفته قنبلة روسية سقطت على مسرح مدينة ماريوبول الأوكرانية ، حيث يعتقد أن حوالي 300 شخص فقدوا حياتهم في الهجوم على المبنى الذي كان يستخدم كمأوى للمدنيين لحمايتهم من الغارات الجوية الروسية والتي تكثفت على المدينة في الأيام الأخيرة.

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