اختتام فعاليات

2022/04/11 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع اختتمت نقابة الفنانين في ميسان، فعاليات برنامج (سينما رمضان) والخاص بمناقشة التجارب الشبابية في صناعة محتوى دراما السوشل ميديا. وقال رئيس فرع نقابة الفنانين في ميسان محمد عطية الغريب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "احتضان الشباب بشتى المجالات أحد أهم أهدافنا وهذا النشاط هو باكورة برنامجنا لرعاية الشباب ودعم تجاربهم"، مبينا أن "هناك مشاركةً واسعةً وكبيرةً مما يعطي دافعاً للمضي بتنفيذ نشاطات أخرى خلال المرحلة المقبلة".فيما أكد مسؤول شعبة السينما في النقابة الفنان مؤيد العلي، أن "الشاب المبدع كان بأمس الحاجة لاحتضان ورعاية النقابة له وخاصة صناع المحتوى الدرامي في السوشل ميديا فهم بلا رعاية او دعم او حتى مشورة فجاء هذا النشاط وهو باكورة أعمال الشعبة التي ستمضي بعدد من الورش فيما بعد تمهيدا لإقامة مهرجان صناع محتوى دراما السوشل ميديا في ميسان".من جهته، قال الكاتب والاعلامي ومسؤول العلاقات والاعلام في النقابة عدي المختار: "حينما فكرنا بإقامة نشاط قفز إلى مخيلتي مصطلح جديد غير مسبوق وهو صناع محتوى دراما السوشل ميديا لاحتضان الشباب اليوتيوبرية من صناع هذا الفن بدلاً من رفضهم وتوجيه النقد اللاذع لهم وتقييم منجزهم ودعم تجربتهم لإنتاج محتوى ناضج مستقبلاً وكانت النتائج مذهلة من ناحية المشاركة بـ (10) نتاجات وأيضاً الحضور البهي للمختصين والجمهور المتذوق للفن في ميسان".

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