2022/04/11 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اير ثنيوز/ هل يخطط المليادير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ الكامل على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر؟ في هذا الصدد ،توقع مراقبون حصول ماسك على حصة إضافية من أسهم تويتر بعد تراجعه عن الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة التي أصبح أكبر مساهم فيها بحسب بيانات مقدمة إلى بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة.وفسرت وكالة بلومبرج […]

ظهرت المقالة سر تراجع إيلون ماسك عن “عضوية” إدارة تويتر..



خطة الملياردير أولاً على ايرث نيوز.

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